Ancelotti: “Per vincere il Mondiale dobbiamo essere squadra. Neymar? La convocazione dipende da lui”

13/05/2026 | 10:51:31

Carlo Ancelotti parla in un’intervista al Guardian dei Mondiali sempre più vicini. “La convocazione di Neymar? Dipende da lui, non da me. Come per tutti i giocatori, sara’ fondamentale la forma fisica. Il talento e’ indiscusso – le parole del ct italiano – dobbiamo valutare solo la condizione fisica. Vinicius? La responsabilità che si porta sulle spalle per il Brasile è enorme, soprattutto ultimamente – spiega – Questa responsabilità può essere un peso per lui. Il nostro compito in nazionale è quello di alleggerirlo, in modo che possa giocare con gioia, energia e tutte le sue qualità. Vedo Vinícius come lo vedevo al Real Madrid: un giocatore spettacolare e una persona spettacolare, capace di vincere una partita da solo. Sarà molto importante per il Brasile ai Mondiali. Ma deve essere il numero 1, la stella? Non abbiamo bisogno di un numero 1. Non possiamo concentrare tutto su un solo giocatore. Dobbiamo pensare come una squadra. Questo è l’unico modo per vincere la Coppa del Mondo”.

Foto: instagram CBF