Ancelotti: “Per i rinnovi c’è tempo. Mbappé e Haaland? Dobbiamo pensare a lottare per conquistare i prossimi titoli”

Carlo Ancelotti in conferenza stampa: “Con Mbappé e Haaland squadra imbattibile? Non esistono squadre imbattibili, ma squadre forti sì. Noi dobbiamo pensare a lottare per conquistare titoli, mercoledì abbiamo la Coppa, poi ci sarà la Supercoppa. I rinnovi di contratto? Chi andrà in scadenza potrà continuare a giocare, c’è tempo per prendere una decisione che possa andar bene per tutti. Covid? È una questione abbastanza complicata, rispetto l’opinione di tutti. C’è un protocollo, dobbiamo rispettarlo. Prima di prendere questo tipo di decisioni, il protocollo dovrebbe essere cambiato. Questa pandemia è abbastanza sotto controllo”. Ricordiamo che con Haaland il Real ha già un accordo dallo scorso giugno.

FOTO: Twitter Everton