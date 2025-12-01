Ancelotti: “Per andare ai Mondiali bisogna essere al 100%. Neymar e Vinicius partono alla pari con gli altri”

01/12/2025 | 15:11:18

Intervistato da Esporte Record, Carlo Ancelotti ha parlato dei Mondiali in arrivo nei prossimi mesi: “Per andare al Mondiale bisogna essere al 100%. Abbiamo tanti giocatori fortissimi e devo scegliere chi sta meglio. Non riguarda solo Neymar: vale anche per Vinicius. Se lui fosse al 90% preferirei convocare un altro che garantisca il 100%, perché in attacco la concorrenza è enorme. Il suo talento è fuori discussione. Purtroppo nel periodo in cui siamo stati insieme gli infortuni gli hanno impedito di raggiungere una condizione adeguata. Siamo a novembre”.

Foto: instagram CBF