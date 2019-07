Ancelotti: “Pepé verso l’Arsenal? Non sono deluso. Su Icardi e Tierney…”

Arrivano altre dichiarazioni di Carlo Ancelotti dopo il successo per 3-0 contro il Liverpool. Il tecnico del Napoli ha parlato così in conferenza: “Deluso per il fatto che Pepé stia andando all’Arsenal? Non mi piace parlare di giocatori di altre squadre, vi dico che non sono deluso. Il mercato è ancora lungo, abbiamo altri giocatori ancora in vacanza che sono molto forti come Allan, Koulibaly, Fabian Ruiz. Noi stiamo sicuramente cercando giocatori, e se ci sono opportunità le coglieremo. Icardi? E’ un giocatore dell’Inter. Io ora penso a Milik che ha segnato o a Mertens che ha fatto una super partita. Milik è ancora un po’ indietro, fuori forma rispetto agli altri, è anche a causa della sua struttura fisica. Insigne a sinistra? A livello offensivo deve prendere iniziativa come ha fatto oggi. Napoli interessato a Tierney? So che è un grande giocatore, un giovane e forte terzino. Vi dico che stiamo cercando molti giocatori in questa fase di mercato, ma a sinistra abbiamo due terzini forti come Ghoulam e Mario Rui. Non siamo interessati a lui”.

Foto: Twitter ufficiale Napoli