Ancelotti: “Partita controllata bene. Abbiamo pagato un episodio. A Barcellona per ribaltarla”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato dopo la sconfitta interna nella Coppa del Re contro il Barcellona.

Queste le sue parole: “Era la partita che volevamo fare, non è arrivato il risultato ma la prestazione ci dà fiducia in vista del ritorno. Non è stato un buon risultato ma dobbiamo ripetere questa partita a Barcellona. Loro sono rimasti bassi difendendo molto bene, però non gli abbiamo permesso di giocare come volevano. Questo è sicuramente un merito e un buon auspicio per la sfida del Camp Nou. La partita l’abbiamo iniziata e finita bene, pagando un errore individuale. Siamo soddisfatti, contro un avversario come il Barcellona non è facile controllare il gioco come abbiamo fatto oggi. Siamo consapevoli che dobbiamo rimontare ma non è la prima volta. Per come abbiamo difesi alti credo sia stata una delle nostre migliori prove. Nella sfida di ritorno dovremo avere la stessa intensità creando più occasioni, non credo che il Barça farà lo stesso tipo di partita nel proprio stadio”

Foto: twitter Real Madrid