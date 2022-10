Ancelotti: “Partita completa, primo tempo dominato. Bravi a gestire nel finale”

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del Clasico contro il Barcellona.

Queste le sue parole: “Dovevamo fare una partita completa e ce l’abbiamo fatta. È vero che l’inizio è stato buono, siamo andati avanti abbastanza presto e nel secondo tempo abbiamo controllato bene. Il primo tempo lo abbiamo dominato. Era chiaro che Militao doveva fare pressione su Lewandowski, abbiamo controllato bene i giocatori tra le linee con Kroos e Tchouameni. I cinque cambi aiutano molto se in panchina hai giocatori che meritano di essere tra gli undici titolari, ma non puoi metterli tutti dentro. La partita era dare energia al centrocampo con Valverde e, se le cose non fossero andate bene, inserire Rodrygo e Camavinga. In questa partita ho cercato di non inventare e di mettere i giocatori al loro posto. Sottolineo la partita di Modric, che è stata spettacolare contro centrocampo blaugrana. Bravi a gestire nel finale dopo il loro gol e a trovare il 3-1 per un finale tranquillo”.

Foto: sito Real