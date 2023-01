Ancelotti pareggia ed è a -5 dal Barcellona: “Siamo fregati”

Il Real Madrid non va oltre lo 0-0 al Bernabeu contro la Real Sociedad. Un pareggio che vede scivolare le merengues a -5 dal Barcellona, che ora va in fuga.

Carlo Ancelotti, tecnico del Real, ha così parlato a fine gara: “È un peccato. Avremmo meritato di vincere, abbiamo fatto una partita completa. La squadra sta migliorando, anche fisicamente. Siamo stati vicini dal segnare, la Real Sociedad non ha potuto giocare come avrebbe voluto per come abbiamo pressato alti. Ma alla fine è un pareggio. Con cinque punti di distacco siamo fregati”.

Foto: sito Real