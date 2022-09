Ancelotti: “Occhio al Lipsia, a Dortmund mi ha impressionato. Sono rapidi nelle ripartenze”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Lipsia.

Queste le sue parole: “Questa è una competizione che sentiamo molto, siamo contenti di tornare a giocare in casa, speriamo tutti di riuscire a ripetere quanto fatto lo scorso anno. Il Lipsia visto con il Dortmund è una squadra pericolosa, dopo un cambio di allenatore è normale il cambio dell’atteggiamento, sono più motivati e attenti. E’ una squadra che ha qualità soprattutto davanti, sono molto veloci in contropiede, abili nell’uno contro uno. L’aspetto difensivo domani sarà importante”.

Su Modric: “E’ un leader importante della squadra, è un ottimo esempio per i giovani, se credono bene è anche per l’esempio che lui, Kroos e Benzema riescono a trasmettere”.