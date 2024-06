Ancelotti, numeri leggendari: settima Champions vinta, la quinta da allenatore

Carlo Ancelotti sempre più leggendario nella storia del Real Madrid e del calcio mondiale. Sono infatti ben 5 i trionfi nella massima competizione europea, tra Milan e Real Madrid, più due da calciatore rossonero.

Si scrive Carlo Ancelotti, si legge Mister Champions League. L’allenatore italiano è un’autentica leggenda nella competizione europea per club più importanti. Sette i trionfi per Carlo, 5 da allenatore, nessuno come lui.

Foto: sito Real Madrid