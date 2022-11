Ancelotti: “Non stiamo andando bene, ma il Mondiale non c’entra. Benzema? Mi spiace che andrà in Qatar senza minuti nelle gambe”

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa in vista dell’ultima gara, prima dell’ultima gara prima del Mondiale.

Queste le sue parole: “Il Mondiale c’è, è chiaro. Ma non vedevo gente scarica in allenamento da un mese prima, dove gli allenamenti sono più frequenti, nessuno ha tirato indietro la gamba. La situazione è semplice, non stiamo andando bene, ma il Mondiale era in vista anche un mese fa e lì stavamo giocando bene. Benzema? No, a parte quel grosso infortunio contro il Celtic, il suo Mondiale non è stato in pericolo. Mi spiace solo che Karim arriva al Mondiale senza i minuti necessari per una buona condizione Tchouaméni? L’infortunio lo ha fermato, quando stava bene. Dato che è giovane, deve imparare. Un Tchouaméni con Kroos e un Tchouameni senza Kroos non sono giocatori simili, lo aiuta molto in questo senso”.