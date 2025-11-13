Ancelotti: “Non si può chiedere di più a Xabi Alonso. Neymar? Nessuno gli chiude le porte al Brasile”

13/11/2025 | 11:13:04

Carlo Ancelotti è stato intervistato da AS: “Xabi Alonso? Non posso dargli nessun consiglio, non gli si può chiedere di più. Guardo tutte le partite del Madrid perché voglio vedere come stanno i brasiliani e vedo la squadra in ottima forma. Ha vinto quasi tutte le partite, ma purtroppo nel calcio non si può vincere sempre. A volte bisogna accontentarsi di un pareggio. Una cosa che ho imparato al Real Madrid è che qui un pareggio è l’anticamera di una crisi. Nessuno può mettere in discussione il talento di Neymar, ma ultimamente ha avuto problemi di infortuni. Ora è tornato a giocare, ma deve ritrovare la sua migliore condizione fisica. È normale nel calcio di oggi, dove c’è molta esigenza fisica e grande intensità, ma nessuno gli chiude le porte. Militao è tornato al massimo. Vinicius non ha ancora mostrato con la nazionale il livello che raggiunge al Madrid, ma sta crescendo. Vini è top. Rodrygo? Ha avuto momenti difficili, ma l’ho solo ascoltato come persona, adesso è motivato”.

Foto: instagram CBF