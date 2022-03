Ancelotti: “Non rischieremo Benzema. Xavi incarna lo stile del Barcellona, ha migliorato la squadra”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del Clasico contro il Barcellona in programma domani sera, l’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti ha parlato dell’infortunio che costringerà i Blancos a fare a meno di Karim Benzema: “Non lo rischieremo perché non l’abbiamo mai fatto. A Parigi non ha rischiato, ha giocato perché poteva. Ma non domani, perché non si è allenato con il gruppo, ha ancora qualche problema. L’alternativa? Mariano, Jovic, Asensio, Isco, ne abbiamo tante. Non ci sarà neanche Mendy”.

Il tecnico parla della gara: “Sarà una partita con tante sfaccettature, affrontiamo una squadra molto forte e dobbiamo fare una prestazione perfetta. Servirà pressare bene e uscire con la palla dalle retrovie. Se vinciamo avremo tre punti in più; se pareggiamo, uno e se perdiamo, nessuno. In ogni caso non escluderei il Barcellona, ​​qualunque cosa accada. Perché lotterà fino all’ultima partita”.

Su Xavi: “L’identità del Barcellona non è cambiata: hanno uno stile molto chiaro e Xavi lo incarna perfettamente: con lui la squadra è migliorata molto, sta facendo molto bene. Lo stile del Real Madrid deve essere quello che incarna le caratteristiche dei giocatori: se hai calciatori capaci di fare un buon possesso palla, devi farlo. Altrimenti, ad esempio, il lancio lungo è un’ottima opzione“.

Foto: Sito ufficiale Real Madrid