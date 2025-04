Ancelotti: “Non possiamo pensare alle critiche. Domani sarà importante, ma non decisiva”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha così parlato alla vigilia della sfida contro l’Arsenal: “Se il Real vincerà dei titoli? Penso di sì, altrimenti non sarei qui e prenderei in considerazione una vacanza. Bisogna provare, e poi se va bene, vinci, e se non va, pensi alla prossima stagione”, ha spiegato. Si parla molto di calci piazzati, un punto debole della sua squadra quest’anno: “L’Arsenal è molto pericoloso sui calci piazzati” – conferma Carletto – “. Cercheremo di difendere al meglio. Ma possiamo anche essere pericolosi quando abbiamo noi dei calci piazzati. Questo sarà un aspetto molto importante domani”.

Sulle critiche: “Non possiamo pensare alle critiche quando abbiamo una partita ogni tre giorni. L’abbiamo analizzata e ora è il momento di preparare bene questa partita. Questi sono 90 minuti molto importanti, non decisivi perché ne mancano altri 90 al Bernabéu”.

Infine: “Fischi a Vinicius?Non ci ho parlato, so benissimo che avrebbe potuto giocare meglio. Domani farà una grande partita”.