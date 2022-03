Ancelotti non pensa al PSG: “Domani schiero l’undici migliore. Sorpreso da Bale”

Testa solo sul delicato incontro con la Real Sociedad, in programma domani, per mantenere un buon ritmo in campionato. È questo l’obiettivo del tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti, che intervenuto in conferenza stampa ha fatto il punto sulla situazione della rosa, dichiarando di non pensare alla partita contro il Paris Saint Germain prevista in settimana: “Ho a disposizione tutta la squadra, mancheranno solo Kroos e Valverde, non cambieremo il modo di giocare. Non ragionerò in funzione della partita con il PSG, sceglierò la formazione migliore”.

Sulla situazione degli indisponibili: “Spero che Kroos possa stare bene contro il PSG, ha un piccolo problema: si era riposato contro l’Alaves, quindi non è questione di fatica, purtroppo gli infortuni capitano. Alaba si allena con noi da martedì, domani giocherà sicuramente”.

Ancelotti prosegue: “Sono sorpreso da Bale, ha avuto tanti problemi ma ha giocato contro il Villarreal e ha fatto bene”

Foto: Sito ufficiale Real Madrid