Ancelotti: “Non ho problemi a restare al Brasile anche dopo i Mondiali. Neymar? Lo vogliamo al top”

13/09/2025 | 10:52:58

Intervistato da ESPN, Carlo Ancelotti ha aperto a una permanenza sulla panchina del Brasile anche dopo i Mondiali: “Non ho problemi se la CBF vuole continuare. Come ho detto, sono molto felice qui e anche la mia famiglia. Possiamo pensarci. Abbiamo tempo per parlarne, non ho problemi a continuare. Sarebbe bello restare fino al 2030. Neymar? Non guarderemo come gioca, ovviamente. Tutti sanno quanto sia talentuoso. Nel calcio moderno, per sfruttare al meglio il suo talento, il giocatore deve essere in buone condizioni fisiche. Se è al top della condizione fisica, non avrà problemi a far parte della Nazionale. Tutti vogliono Neymar in nazionale in buone condizioni fisiche”.

Foto: instagram CBF