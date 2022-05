Ancelotti: “Non escludo di poter allenare una Nazionale, ma adesso è prematuro”

Il Real Madrid potrebbe essere il suo ultimo club, ma Carlo Ancelotti non chiude le porte alla possibilità di allenare una Nazionale. Ecco, a tal proposito, quanto dichiarato nel corso dell’intervista rilasciata a Prime Video: “Sì, una Nazionale ci starebbe ma adesso è prematuro. Non sicuramente per questo Mondiale. Il Mondiale 2026? Perché no? Potrebbe essere. Canada? Mi piacerebbe, certo, ha fatto benissimo“.

Foto: Twitter Everton