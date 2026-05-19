Ancelotti non convoca Joao Pedro. La delusione dell’attaccante: “Un sogno che svanisce, ma resto calmo e concentrato”

19/05/2026 | 11:36:42

Assente di lusso nel Brasile ai Mondiali 2026 sarà Joao Pedro. La stella del Chelsea è stato lasciato a casa dal CT Carlo Ancelotti (che in attacco gli ha preferito, tra gli altri Neymar).

Sui social, la delusione del forte giocatore: “Ho cercato di dare il meglio di me in ogni momento. Purtroppo non è stato possibile realizzare questo sogno di difendere il mio paese in un Mondiale, ma resto calmo e concentrato, come ho sempre cercato di essere. Gioie e frustrazioni fanno parte del calcio. D’ora in poi auguro buona fortuna a tutti quelli che sono lì e sarò solo un tifoso in più affinché portino a casa il sesto titolo”.

Foto: Instagram Chelsea