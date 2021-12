Ancelotti: “Non considero il Barcellona una rivale diretta. PSG? Sarà una sfida entusiasmante”

Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Cadiz: “Abbiamo avuto qualche contrattempo ma i positivi stanno bene e la squadra è pronta per giocare. Dobbiamo conviverci, noi e la società in generale. Non abbiamo mai pensato di chiedere il rinvio della partita, sfortunatamente dobbiamo convivere con questo virus che però è meno forte. Bisogna stare attenti ed essere prudenti, la società è molto esigente sui controlli. Sorteggio Champions? É spiacevole quanto successo ma penseremo agli ottavi quando arriveranno, sarà una sfida entusiasmante. Non considero il Barcellona una rivale diretta perché ha altre squadre davanti come Siviglia e Atletico, ma ha le qualità per lottare fino alla fine. Fossi Xavi, direi le stesse cose che ha detto”.

FOTO: Twitter Real Madrid