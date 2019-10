Ancelotti: “Noi troppo timidi e poco efficaci. Classifica? Vogliamo lottare per lo scudetto”

Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio per 0-0 contro il Torino. Queste le sue dichiarazioni: “È stata una partita molto combattuta, abbiamo fatto una prestazione sufficiente, è mancata un po’ di efficacia in più davanti, un po’ meno timidezza nel cercare di proporre situazioni pericolose. Siamo stati troppo timidi quando si doveva concretizzare. Dobbiamo tornare a essere efficaci. La classifica? Noi vogliamo lottare per lo scudetto, il risultato di Inter-Juve non cambia niente. Stasera si gioca una grande sfida, la nostra classifica piange un po’, credo manchino i tre punti che dovevamo prenderci contro il Cagliari. Il calcio è molto strano, fino a una settimana fa si parlava di difesa che prendeva troppi gol, ora si parla dell’attacco. Dobbiamo trovare equilibrio tra le due fasi”, ha concluso Ancelotti.

Foto: Twitter ufficiale Napoli