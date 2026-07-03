Ancelotti: “Neymar? Se avrò bisogno lo sfrutterò. Le critiche? Solo Ferguson ha preparato più partite di me”

03/07/2026 | 20:15:18

Il ct del Brasile Carlo Ancelotti ha parlato in una intervista concessa a Folha de San Paulo: “Il merito è dei giocatori e la colpa dell’allenatore. Io non so se capisco di calcio oppure no, ma solo Ferguson ha preparato più partite di me. Neymar? Può giocare 90 minuti. Quando capirò che avrò bisogno di lui lo userò. Si sta comportando benissimo, è molto rispettoso, amabile, amato dai compagni. È una persona importante all’interno della squadra perché ha qualità ed è un tipo molto umile, sono molto contento di lui. Ovviamente vuole giocare, ha sempre giocato. Non me lo chiede ma è abbastanza evidente, e positivo: un giocatore non può essere felice di stare in panchina. In Italia si dice che tutti gli uomini vogliono essere allenatori e tutte le donne architette. Io non so se capisco di calcio oppure no, ma nessuno può giudicarmi su questa cosa. L’unica cosa sicura è che io ho preparato più di 1400 partite, può non essere sufficiente per arrivare a capire di calcio, però è sicuramente una buona esperienza. Solamente una persona ha preparato più partite di me, Alex Ferguson che ne ha fatte più di 2000. Io accetto consigli da tutti, ma l’unico che potrebbe essere veramente indicato a darmi consigli è Alex Ferguson”.

Foto: instagram CBF