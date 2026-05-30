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Ancelotti: “Neymar sarà con noi. Pensiamo che possa recuperare per la prima partita contro il Marocco”

30/05/2026 | 17:50:42

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Il commissario tecnico della Nazionale brasiliana, Carlo Ancelotti, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole sull’infortunio che ha colpito Neymar Jr.:
“Per essere chiari, Neymar sarà con noi. Pensiamo che possa recuperare per la prima partita contro il Marocco, e se non dovesse riuscirci, per quella dopo. Non cambieremo nessuno, i giocatori scelti sono questi e io non cambio i piani, tutti questi 26 giocheranno la Coppa del Mondo. Se lo avrei convocato avessi saputo prima dell’infortunio? Se mio nonno avesse le ruote, sarebbe una macchina”.
Foto: Instagram CBF