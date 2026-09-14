Ancelotti: “Neymar non tornerà in Nazionale, punteremo sui giovani. Vogliamo preparare la nuova generazione del Brasile”

14/09/2026 | 11:23:14

Carlo Ancelotti ha concesso un’intervista a Cnn Esportes: “Ney meritava di andare al Mondiale. È tempo di concentrarci sui giovani brasiliani, Neymar ha già confermato di non voler tornare in Nazionale. Non può essere sostituito, era un talento straordinario e unico. Abbiamo giovani nati nel 2008 con molta qualità, che non giocano ancora, ma che possono giocare. Ora è il momento di guardare a loro, tenendo conto e rispettando anche l’età. È vero che un giocatore può giocare molto bene anche a 36 o 37 anni. Credo che nel calcio moderno serva il gioco di squadra, non il talento individuale. Certo, se si ha un grande talento individuale, si hanno maggiori possibilità di vincere, ma il calcio moderno non ammette la mancanza di gioco di squadra. Stiamo lavorando per costruire una squadra forte per il futuro, non per puntare su un grande talento individuale. Penso che il Mondiale sia stato una delusione, ce ne dispiace, ma ora dobbiamo guardare avanti. Abbiamo tempo per preparare una nuova generazione di calciatori. E ora sfrutteremo le amichevoli per vedere all’opera i nuovi giovani talenti che il calcio brasiliano sta lanciando. Credo che il Brasile debba essere tra le migliori squadre al mondo”.

Foto: instagram CBF