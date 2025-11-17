Ancelotti: “Neymar ha sei mesi per guadagnarsi il Mondiale. Si è ripreso dall’infortunio”

17/11/2025 | 18:00:32

Il ct del Brasile Carlo Ancelotti ha parlato della possibilità di convocare Neymar con il Brasile: “Neymar è nella lista dei giocatori che probabilmente parteciperanno alla Coppa del Mondo. Ora ha sei mesi per entrare nella lista definitiva, e abbiamo solo una cosa da fare: osservarlo come gli altri per cercare di evitare errori nella lista finale. Si è ripreso dall’infortunio. Ora ha sei mesi per giocare. In realtà, il campionato brasiliano finisce il 7 dicembre, ma dopo potrà prendersi una vacanza. Poi, quando inizierà il nuovo campionato brasiliano, avrà il tempo di mostrare tutte le sue qualità e anche la sua condizione fisica”.

Foto: instagram CBF

