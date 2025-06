Ancelotti: “Neymar ha il tempo per recuperare, sarà importante al Mondiale 2026”

27/06/2025 | 13:16:12

In un’intervista rilasciata alla CONMEBOL, il tecnico italiano Carlo Ancelotti ha esortato il numero 10 della Seleção Neymar a prendersi il tempo necessario per recuperare e tornare a essere competitivo. La speranza di Carlo è quella di avere l’asso carioca a disposizione del Brasile per i prossimi Mondiali: “Deve prepararsi bene e ha il tempo per farlo. È un giocatore molto importante per noi in vista del Mondiale”.

Foto: instagram CBF