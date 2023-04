Ancelotti: “Nessuna rivoluzione in estate. Benzema, Kroos e Modric destinati a restare al Real”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, in conferenza stampa ha parlato dei veterani del club. Il tecnico italiano ha blindato il futuro in blancos di Benzema, Kroos e Modric: “Credo che i vari Benzema, Kroos e Modric siano destinati a restare. Stanno parlando del rinnovo. Poi, una volta che smetteranno di giocare, qualcosa cambierà. Il futuro del club è in mano a giovani fantastici, quali Camavinga, Dani Ceballos, Tchouameni e Valverde. Loro segneranno una nuova epoca, che sarà diversa da quella che viviamo oggi”.

Foto: Twitter Real Madrid