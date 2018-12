Ancelotti: “Nessun rimpianto, abbiamo fatto il massimo. Ora saremo protagonisti in Europa League”

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato dopo la sconfitta di Liverpool che ha decretato l’eliminazione dalla Champions League degli azzurri. Queste le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport: “Dobbiamo accettarlo, anche se dispiace molto. Abbiamo fatto tutto ciò che era nelle nostre possibilità in tutte e sei le partite, forse anche qualcosa in più. Non c’è rammarico. E’ mancato poco, ma questa amarezza ce la portiamo in Europa League, con la consapevolezza di poter fare bene e dire la nostra. E’ una competizione meno importante della Champions League, ma per noi è importante. E’ mancata un po’ di lucidità nella costruzione, legata ad una pressione fortissima del Liverpool. La partita era iniziata bene. Nel secondo tempo è stata una partita meno ordinata, le opportunità per metterla dentro ce l’avevamo. Avevamo necessità di fare un gol e per questo ci siamo sbilanciati. Io dico che se il Liverpool avesse avuto bisogno di due gol li avrebbe fatti. Dico che non dobbiamo avere rimpianti, abbiamo fatto il massimo, ci è mancata un pizzico di buona sorte e questa tornerà in Europa League. Abbiamo avuto qualche opportunità. Milik in quel caso ha fatto un controllo straordinario. Non devo dire nulla a nessuno. Mi sono piaciuti tutti in tutte e sei le partite. Giochiamo contro i vicecampioni d’Europa, era normale avere qualche difficoltà. Sono contentissimo di quanto fatto dalla squadra. Onestamente abbiamo fatto tutto ciò che era nelle nostre possibilità per superare questo turno, era difficilissimo. Siamo arrivati a giocarcela fino all’ultimo secondo. Siamo tutti dispiaciuti, ma il dispiacere ci farà essere più determinati in Europa League, in cui vogliamo essere protagonisti fino alla fine”.

Foto: Napoli Twitter