Ancelotti: “Nessun acquisto a gennaio? Dobbiamo andare avanti con ciò che abbiamo. E resistere”

Alla vigilia della sfida contro il Leganés, Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa, affrontando vari temi tra cui il momento della squadra, gli infortuni e la questione arbitrale.

La sfida contro il Leganés

“Bisogna prepararla bene e fare un passo avanti in questa competizione. Negli anni scorsi la Copa ci ha dato molte gioie.”

Ancelotti ha poi analizzato gli avversari:

“Il Leganés è una squadra che difende molto bene. Ha ottenuto grandi risultati contro Barcellona e Atlético. Stamattina abbiamo lavorato sulle situazioni da palla inattiva, considerando l’assenza di Rüdiger, che pesa non solo in fase difensiva.”

Dopo la recente lettera del club in cui si chiedevano spiegazioni sul metro di giudizio arbitrale, Ancelotti ha commentato:

“È successo qualcosa di inspiegabile, che riguarda l’integrità dei calciatori. Il Madrid ha chiesto una spiegazione ed è giusto così. Se non arrivano risposte, significa che c’è un problema, e se c’è un problema qualcuno deve risolverlo.”

Quando gli è stato chiesto un confronto tra gli arbitraggi nei vari campionati in cui ha allenato, ha risposto:

“In Inghilterra gli arbitri hanno meno pressione e per questo il loro rendimento è migliore.”

La situazione infortuni continua a pesare: Alaba, Rüdiger, Bellingham e Mbappé non saranno disponibili per la prossima partita.

“Abbiamo perso due giocatori importanti. Alaba era pronto per giocare, aveva buone sensazioni, ma purtroppo è successo l’imprevisto. Ora siamo in emergenza e dobbiamo gestirla al meglio, come lo scorso anno. I giovani avranno l’opportunità di dimostrare il loro valore, confido in Jacobo.”

Sull’assenza di acquisti nel mercato invernale:

“Non è stata fatta nessuna operazione, ma dobbiamo andare avanti con ciò che abbiamo. Tocca resistere.”

Valverde centrale? No, meglio Tchouameni

Alla domanda su una possibile retrocessione di Valverde in difesa, ha risposto:

“No, magari può giocare da terzino, ma non da centrale. Abbiamo Jacobo, Asencio e Tchouameni.”

Proprio su Tchouameni difensore, Ancelotti ha spiegato:

“A livello difensivo è molto bravo di testa, ha un buon posizionamento e conoscenze tattiche. Non è abituato a questo ruolo, ma il fatto di essere un mediano lo aiuta. Ha avuto qualche difficoltà, ma ricordo un solo errore grave in cui abbiamo subito gol.”

Vinicius e Bellingham out, Mbappé non ci sarà

“Bellingham ha un ematoma per un colpo subito e non sarà disponibile. Vinicius ha avuto un giorno in più di recupero, ma domani ci sarà.”

Su Mbappé:

“Oggi si è allenato normalmente, ma ha un ematoma al polpaccio e non sarà a disposizione per la partita.”

Troppe lamentele sugli arbitri?

“Tutti si lamentano, il che significa che nessuno è contento.”

Foto: sito Real