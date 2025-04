Ancelotti nel ciclone a Madrid. E Xabi Alonso non è una sorpresa

Al Real Madrid, si sa, chi non vince, anche se ha vinto praticamente tutto negli anni, viene scaricato. E anche la seconda avventura di Carlo Ancelotti ai blancos, sembra ai titoli di coda.

AS e i principali quotidiani spagnoli, titolano ormai, contro Ancelotti, non capace questa stagione di gestire un gruppo così forte. Il suo regno sembra ormai agli sgoccioli a Madrid.

E già si fa il nome del successore, ovvero Xabi Alonso. Il tecnico del Bayer Leverskusen, che l’anno scorso ha regalato trionfi ai tedeschi, è in pole per rimpiazzare Ancelotti sulla panchina più titolata al mondo. Un nome non certo nuovo, gli indizi risalgono a diversi mesi fa, malgrado le smentite di facciata dell’allenatore e dei dirigenti tedeschi. Ora Xabi Alonso è pronto per il salto di qualità…

Foto: sito Real Madrid