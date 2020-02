Ancelotti: “Napoli? Sembrava interessante, l’esperienza resta positiva. Ecco cosa ci siamo detti con De La”

Carlo Ancelotti, attuale allenatore dell’Everton, ha rilasciato un’intervista sulle pagine de Il Corriere della Sera: “Sono andato a Napoli perché, dopo nove anni all’estero, avevo voglia di tornare in Italia e Napoli mi sembrava una piazza interessante. Diciamo che non è finita bene, ma è stata una buona esperienza. De Laurentiis mi ha detto: ‘Ho pensato di cambiare’, io gli ho risposto ‘Sei sicuro?’ e lui ‘Sì’. A quel punto gli ho detto: ‘Ok, allora cerco un’altra squadra’. Non avevo voglia di stare fermo e farmi pagare senza lavorare. Allenare in Inghilterra è affascinante e la società dell’Everton è ambiziosa. Nel calcio i segreti non esistono, si sa tutto di tutti. A Napoli si annusava… e che devi fare? Prenderne atto”.