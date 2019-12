Ancelotti-Napoli, addio dopo un anno e mezzo: tutti i numeri di Carletto all’ombra del Vesuvio

L’avventura di Carlo Ancelotti sulla panchina del Napoli è giunta al capolinea. Non è bastata la vittoria contro il Genk e la qualificazione agli ottavi di Champions: a poche ore dal match, il club partenopeo ha ufficializzato l’esonero dell’allenatore, uno scenario che vi avevamo anticipato. Dai risultati non all’altezza delle aspettative alla difficile gestione dei calciatori, dalla crisi di gioco e di identità della sua squadra fino al clamoroso episodio dell’ammutinamento: Ancelotti e il Napoli si dicono addio dopo soli un anno e mezzo di matrimonio. Carletto chiude la sua esperienza all’ombra del Vesuvio dopo 73 gare e una media di 1,8 punti per incontro frutto di 38 vittorie, 19 pareggi e 16 sconfitte tra Serie A, Coppa Italia, Champions League ed Europa League, con 127 gol fatti e 73 subiti. Zero trofei in bacheca, il 2° posto in campionato dell’anno scorso (a meno 11 dalla Juve campione d’Italia) resta il miglior risultato conquistato da Ancelotti, a cui si aggiunge l’accesso gli ottavi di Champions conquistato nella sua ultima panchina al San Paolo. In questo avvio di stagione i risultati in Serie A sono stati a dir poco deludenti: il Napoli dopo 15 giornate di campionato si trova a -8 dalla zona Champions, e addirittura a -17 dall’Inter capolista. Ecco, allora, il ribaltone servito da De Laurentiis dopo la rotonda vittoria sul Genk: Ancelotti e il Napoli si dicono addio.

Foto: sito ufficiale Napoli