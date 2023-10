Il tecnico del Real Madrid ha parlato in conferenza stampa delle voci che danno il centrocampista croato vicino all’addio a gennaio:

“Se Luka Modrić parte a gennaio? Assolutamente no. Nessuna possibilità. Non vuole andare via. Lui si ritiene un giocatore importante e anche noi la pensiamo allo stesso modo. E’ un giocatore molto importante per noi. Siamo felici di trattenerlo”.

Foto: sito real