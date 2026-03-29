Ancelotti: “Modric? Nel mio ultimo anno a Madrid non ha saltato un allenamento. E’ un giocatore integro”

29/03/2026 | 21:19:50

Carlo Ancelotti, allenatore della Nazionale del Brasile, ha parlato in una intervista soffermandosi su Luka Modric, che a 40 anni è ancora decisivo con il Milan.

Queste le sue parole: “Modric ancora decisivo? E’ un caso a parte, perché con me nell’ultimo anno a Madrid, quando ne aveva 39, non ha saltato un allenamento. Lui c’è con il fisico oltre che con la testa, il problema quindi è più generale e riguarda il ritmo di tutte le squadre”.

Sul calcio italiano e sui risultati deludenti delle squadre della Serie A in Europa, Ancelotti ha spiegato: “La penso come Capello, che ha sottolineato la differenza di ritmo tra il campionato italiano e gli altri. Quando si alza il livello in Champions, purtroppo si nota la differenza perché non è un caso che il Napoli campione d’Italia, l’Inter finalista l’anno scorso e la Juventus non abbiano superato la prima fase, mentre l’Atalanta che lo ha fatto ha incassato dieci gol dal Bayern tra andata e ritorno”.

Foto: Instagram CBF