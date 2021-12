Ancelotti: “Modric, Kroos e Benzema possono giocare fino a 40 anni. Ho il centrocampo più forte del mondo”

Il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti ha rilasciato un intervista ad As parlando dei blancos, in modo particolare ha fatto riferimento ai suoi giocatori prinicipi Kross, Modric e Benzema. Ecco le parole dell’allenatore italiano: “Modric si prende molta cura di sé stesso. L’allenamento, la dieta… I calciatori attuali, anche se ci sono più partite, possono giocare a lungo. I giocatori che raggiungono l’età di Modric, Cristiano Ronaldo o Ibrahimovic hanno grandi meriti, perché sono stati molto professionali. Anche Kroos e Benzema possono raggiungere i 40 anni giocando ad alti livelli. Per un attaccante è più complicato perché c’è maggiore usura, ma possono farlo tutti e 3. Kroos e Modric, con Casemiro, formano il centrocampo più forte del mondo. Hanno tante esperienza, quando giocano insieme non ci sono paragoni”. FOTO: Twitter Real Madrid