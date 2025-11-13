Ancelotti: “Modric e Ronaldo sono unici, Cristiano arriverà a 1000 gol”

13/11/2025 | 12:14:13

Carlo Ancelotti ha parlato anche del suo passato nell’intervista concessa a AS: “Quelli a Madrid sono stati anni spettacolari, non solo per i titoli, ma per il modo in cui li abbiamo conquistati. Le rimonte in Champions contro PSG, Chelsea, City o Bayern resteranno per sempre nella memoria, ho lasciato un pezzo di cuore. Cristiano arriverà ai mille gol, ne sono certo. Quando ci riuscirà, voglio essere invitato alla festa! È un professionista unico, come Modric. Entrambi continueranno finché avranno passione”.

Foto: X Ballon D’or