Ancelotti: “Meret non tocca CR7, l’arbitro doveva andare al VAR. Classifica? Nessun rimpianto. La Juve…”

Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta del San Paolo contro la Juve. Ecco le sue dichiarazioni: “L’espulsione di Meret? Episodio molto controverso. Di sicuro non l’ha toccato, non credo poi che sia un tentativo di fare fallo. Posso anche accettare che venga fischiato il fallo. Poi ci sono considerazioni da fare sul dove va la palla e sulla distanza di Allan, l’uomo più vicino. Visto che abbiamo il VAR, vai a vederlo. Non è detto che Ronaldo sarebbe tornato sul pallone, che andava verso la bandierina. E’ una situazione molto controversa, ci sono tutte queste cose da vedere. Questo è un episodio che ha condizionato di molto la partita perché ci siamo trovati subito sotto 2-0. Abbiamo sbagliato soltanto due cose: il posizionamento della barriera e la marcatura sul calcio d’angolo. In barriera ci va Zielinski, è stato il destino, perché lì doveva esserci Milik. Il cambio Milik-Ospina? Queste sono le situazioni più complicate. L’unico da togliere era Milik perché Insigne può sfruttare più la palla a terra. Poi nel secondo tempo abbiamo rischiato di più giocando con i tre difensori. Se ho dei rimpianti guardando la classifica? La Juve ha fatto un ruolino di marcia straordinario e questo ha annacquato quanto di buono fatto. Sono prestazioni che rincuorano molto, mi dà fiducia per l’immediato futuro, per i prossimi impegni. E’ sorprendente la supremazia in inferiorità numerica, non me l’aspettavo. Questo dimostra la nostra forza. Stiamo facendo una stagione positiva”, ha chiuso Ancelotti.

Foto: Twitter ufficiale Napoli