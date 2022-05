Ancelotti: “Mbappé? Testa solo alla finale. Non ho mai parlato di giocatori che non sono del Real”

Sabato a Parigi è in programma la finale di Champions tra Real e Liverpool. Carlo Ancelotti, ai giornalisti che gli hanno chiesto un commento sulla vicenda Mbappé, ha rispoto così nel media-day organizzato dalla UEFA: “Ovviamente siamo concentrati su di noi, su quello che dobbiamo fare. Abbiamo rispetto per le decisioni che vengono prese e per tutti i club, ma al di là di questo noi dobbiamo solo pensare a preparare al meglio la finale. Deluso? Io non ho mai parlato di giocatori che non sono del Real e non lo farò mai. Rispettiamo le decisioni ,ma per noi è chiaro quello a cui dobbiamo pensare: prepararci bene per la finale. In caso di successo sarei il primo a vincere quattro Champions League, ma so benissimo che in una finale può succedere di tutto. Non sono ossessionato. La cosa più importante è pensare giorno per giorno, prepararsi per la partita. Sui record individuali, quando smetterò di allenare potrò dire di aver vinto quattro Champions League, ma ora, non è che ne sia ossessionato. Per niente”.

FOTO: Sito Real