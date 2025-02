Ancelotti: “Mbappé può eguagliare Cristiano Ronaldo”

Dopo alcune difficoltà iniziali, Mbappé sta letteralmente trascinando il Real Madrid partita dopo partita. Anche nella sfida di ritorno contro il Manchester City ha messo ben tre sigilli, arrivando così a quota 28 gol con la maglia dei Blancos in tutte le competizioni. Un buon impatto sulla realtà spagnola e che potrà essere ulteriormente incrementato da qui alla fine dell’annata. Da qui hanno preso il via diversi confronti con la stella per eccellenza della storia del Real, ovvero Cristiano Ronaldo, dei quali ha parlato anche lo stesso Ancelotti in conferenza stampa: “Mbappé ha molta qualità e può arrivare ad eguagliare quella di Cristiano. Ma Cristiano ha lasciato l’asticella molto alta. Mbappé sta appena iniziando al Real Madrid, ha entusiasmo…Però non sarà così semplice per Mbappé raggiungere il livello di Cristiano, deve lavorare”.

