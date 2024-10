Ancelotti: “Mbappé? Non correremo rischi, se starà bene giocherà dal 1′”

Alla vigilia della partita di Champions Leaguecontro il Lille, Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, è intervenuto in conferenza stampa, parlando delle condizioni fi Kylian Mbappe: “Ha recuperato bene, non ha perso la condizione. Farà tutta la preparazione e decideremo insieme a lui. L’ultima cosa che vogliamo è correre rischi. Aveva un sovraccarico, ma ha voluto viaggiare per giocare perché sta bene, al 100%. Se non ci sono rischi, giocherà dal primo minuto”.

Foto: Instagram Real