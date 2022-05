Ancelotti: “Mbappé? La gente che incontro per strada mi chiede solo di vincere la 14a Champions”

Carlo Ancelotti, alla vigilia della gara col Betis Siviglia – ultima giornata della Liga -, ha svelato un simpatico aneddoto. Il tecnico italiano, interrogato dai giornalisti su Mbappé, ha così risposto: “Ad accendere l’entusiasmo dei tifosi è una finale dove possiamo vincere la 14esima Champions. Non passeggio per la città, ma quando vado al ristorante, mi chiedono solo della finale e di vincerla. Nessuna domanda su Mbappé. Non ho dubbi sull’undici da schierare a Parigi. L’unico dubbio che ho è se saranno più importanti i titolari o chi entrerà. Paura? No, semmai arriverà la preoccupazione ma è una cosa che mi piace. Siamo concentrati sul 28, dovrò valutare chi ha più bisogno di minuti. Bale? Resterà nella storia del Real, ma andrà via”.

FOTO: Sito Real