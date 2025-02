Ancelotti maestro delle coppe: il Real Madrid non molla mai

Ancora una volta a spuntarla è stato Ancelotti. Il Real Madrid ha vinto il match d’andata contro il Manchester City, ma non si è trattato di un risultato così tanto scontato. Nonostante la stagione difficile che i Citizens stanno vivendo, sono riusciti a passare in vantaggio per ben due volte con il loro bomber Haaland. Neanche questo, però, è bastato a Guardiola per portare a casa la vittoria in vista del ritorno. A metterci la mano è stato Carletto che con un solo cambio ha letteralmente stravolto la partita. L’ingresso di Brahim Diaz, infatti, ha rigirato le carte in tavola portando i Blancos al pareggio, proprio con il sigillo dell’ex Milan, e infine alla vittoria con la rete di Bellingham. Lezioni di calcio da colui che si conferma essere il maestro delle coppe.

FOTO: Twitter Real Madrid