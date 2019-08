Ancelotti: “Lozano? Ai Mondiali mi aveva fatto una buona impressione, ma…”

L’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida al Barcellona. Ecco le sue parole: “Nelle ultime due amichevoli abbiamo giocato con personalità e mi auguro che sia così anche con il Barcellona. Abbiamo svolto una preparazione importante e ora è il momento di confrontarsi con le migliori squadre. Siamo felici di essere venuti qui per disputare due amichevoli di gran livello. Lozano? L’ultima volta che l’ho visto dal vivo è stato ai Mondiali di Russia 2018, perché stavo commentando il Messico per la televisione messicana. Mi ha fatto una buona impressione, ma poi non l’ho più visto”.

Foto: Twitter Napoli