Ancelotti: “L’opportunità Brasile era nata già due anni fa. Non volevo un altro club dopo il Real”

16/03/2026 | 11:00:22

Intervistato da Radio Marca, Carlo Ancelotti ha parlato così: “Brasile unica destinazione possibile? Sì, credo di sì. Non avevo intenzione di andare in un altro club dopo il Real. L’opportunità della nazionale brasiliana era nata già due anni fa, poi ho rinnovato con il Madrid; l’anno scorso, però, abbiamo pensato che fosse il momento di uscire e ora sono felice. Non ho avuto dubbi. La verità è che la ‘vecchia scuola’ brasiliana ha avuto una reazione un po’ fredda verso gli allenatori stranieri ma, come ho detto, l’accoglienza da parte di tutti è stata fantastica. Convocati per il Mondiale? Stilare la lista non è semplice perché ci sono molte opzioni, soprattutto in attacco. Ne abbiamo meno a centrocampo o sui terzini”.

foto x brasile