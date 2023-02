Ancelotti: “L’obiettivo era l’ottavo titolo mondiale. E lo abbiamo centrato”

Al termine della finale del Mondiale per club vinta dal Real Madrid per 5-3 contro l’Al Hilal, Carlo Ancelotti ha così commentato il trionfo Blancos: “Sono molto felice e orgoglioso di questo successo, il nostro obiettivo era quello di portare al Real Madrid l’ottavo titolo mondiale e ci siamo riusciti. E’ stata una bella partita contro una squadra tecnicamente di ottimo livello, è andata come pensavamo che andasse con i miei giocatori che sono stati capaci di avere una grande mobilità offensiva grazie soprattutto al contributo di Benzema e Valverde, entrambi autori di una prestazione eccezionale”.

Foto: Sito Real