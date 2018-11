Ancelotti: “L’obiettivo di domani è vincere, ma ho la sensazione che non sarà decisiva”

Intervenuto in conferenza stampa, Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha parlato della partita di Champions League in programma domani contro la Stella Rossa: “Lo spirito e l’atteggiamento devono essere i soliti. Dopo il Chievo abbiamo visto cosa è mancato e dovremo iniziare bene questa gara che è importante, ma non decisiva per passare questo girone difficilissimo”. Sulle critiche per il turnover: “La critica fa parte di questo lavoro, ma questo non cambia la mia idea su questa squadra e questo gruppo, che resta competitivo al di là delle difficoltà avute contro il Chievo”. Sull’avversaria: “E’ stata sottovalutata perché nelle ultime due trasferte ha subito sconfitte pesanti, ma tiene aperto il discorso qualificazione. E lì e mi aspetto una squadra ben organizzata in campo, che cercherà di sfruttare il contropiede. Per vincere dovremo attaccare e difendere bene. Non sarà una gara a una porta. Verranno per giocarsela perché hanno ambizioni e possibilità di qualificarsi”. Su Psg-Liverpool: “Non dobbiamo pensare a Psg-Liverpool, ma a fare meglio in questa gara. Io ho la sensazione che non sarà decisiva. Credo che tutto si deciderà all’ultima giornata. Il nostro obiettivo è vincere, poi solo dopo potremo fare alcune considerazioni. Non ci interessa quello che succede a Parigi”. Sugli ottavi di finale di Champions League: “L’obiettivo è passare il turno. Non importa se lo faremo domani o all’ultimo turno. E’ un girone molto equilibrato. Con la Stella Rossa sarà una gara di fondamentale importanza. Ora siamo posizionati bene e dobbiamo mettere la ciliegina sulla torta”.

Foto: Twitter Napoli