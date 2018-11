Ancelotti: “A Liverpool per vincere! Non dobbiamo fare calcoli. Da anni non provavo emozioni simili”

Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha parlato dopo il successo per 3-1 contro la Stella Rossa ai microfoni di Sky Sport: “Non dobbiamo fare calcoli. Si va ad Anfield per vincere. Tutto il resto sono chiacchiere e basta: se le porta via il vento. La realtà è una: siamo in testa al Girone. Chi l’avrebbe mai detto? Siamo in testa e siamo pure imbattuti. Noi ci dobbiamo preoccupare, sì, ma devono preoccuparsi di più gli altri: non solo il Liverpool ma anche il Paris Saint-Germain, perché giocare a Belgrado non è mica semplice. Non possiamo aspettare che ci venga addosso la gara, ma bisognava prenderla di petto. Conoscevamo i nostri avversari e i nostri limiti, la prima ora è stata fatta molto bene. Poi abbiamo un po’ mollato. Le statistiche sono fatte per essere smentite. Noi abbiamo fatto la nostra gara al San Paolo e ora ci sarà il Liverpool: non avere il nostro pubblico sarà negativo, ma abbiamo molti risultati a disposizione. Dobbiamo fare meglio di loro. Il girone era difficile, equilibrato e non si poteva decidere una partita prima. L’ho detto anche ieri, queste 5 partite ci danno un vantaggio su Liverpool e PSG e dobbiamo sfruttarlo al massimo. Siamo stati messi alla prova, ma abbiamo dimostrato di potercela giocare con chiunque in Europa, ed è bellissimo. Il campionato? Lì si può fare di meglio. Davanti ne abbiamo una, dietro ce ne sono tante. Certo, il pareggio contro il Chievo ci rammarica. Ma qui si vive qualcosa di diverso: questa squadra mi sta regalando tante emozioni. Erano due anni che non ne provavo così“.

Foto: Napoli Twitter