Ancelotti: “L’Italia non mi ha mai chiamato perché ha un grande allenatore”

26/05/2025 | 23:59:01

Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico della Nazionale brasiliana, Carlo Ancelotti, ha così risposto alla domanda sul perché la Nazionale italiana non lo ha mai chiamato: “Perché in questo momento hanno un grande allenatore, Luciano Spalletti, e l’Italia non mi ha mai chiamato”.

Poi ha proseguito: “Non mi hanno mai chiamato perché hanno già un grande allenatore. Il Brasile mi ha chiamato, sono molto orgoglioso di essere qui, perché i libri di storia dimostrano che il Brasile è la migliore nazionale del mondo, avendo vinto cinque Coppe del Mondo. È una grande responsabilità per me vincerne una sesta”.

Foto: instagram CBF