Ancelotti: “L’Inter gioca bene, ma proveremo a controllare la partita. Alaba potrebbe esserci”

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa assieme a Karim Benzema da San Siro alla vigilia della gara di Champions League contro l’Inter.

Ecco le sue dichiarazioni:

“La squadra sta bene, contro il Celta abbiamo fatto bene anche se domani sarà un’altra storia. Una competizione che dà grandi sensazioni al madridismo. Sarà complicato, l’Inter ha la struttura dello scorso anno anche se un nuovo allenatore, l’ho studiata in questi giorni. Chiaro che ci piacerebbe controllare la partita e giocare bene, ci proveremo perché questa competizione è sempre importante per questo club”.

Come è cambiata l’Inter?

“La struttura è la stessa, hanno perso giocatori importanti e preso giocatori importanti ma hanno nuove metodologie di lavoro. E’ una squadra che gioca bene, sarà una partita aperta e speriamo di essere competitivi”.

Il Real Madrid è favorito in Champions?

“Difficile dirlo, la competizione deve ancora iniziare. Posso dire che il Real Madrid sarà competitivo fino in fondo, ma dire che è il favorito è difficile. Di certo lotteremo per tutto”.

Come stanno Bale e Marcelo?

“Marcelo stava bene, si è allenato bene, poi a fine sessione ha avuto un problemino che non gli ha permesso di essere qui. Bale ha un problema all’allenamento e sarà fuori qualche giorno”.

E per quanto riguarda Alaba e Modric?

“Alaba si è allenato individualmente, oggi lavorerà con la squadra. Vedremo ma penso possa giocare. Modric si riposerà, ma fino a domani sera alle 20.30”.

Foto: Twitter personale Ancelotti