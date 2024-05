Ancelotti: “Leao è un grande talento ma è troppo discontinuo. Se fosse con me lo picchierei tutti i giorni”

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha parlato a La Repubblica, analizzando anche il Milan, in particolare soffermandosi anche del talento di Leao.

Queste le sue parole: “Seguo da lontano la squadra, con affetto. Abbiamo ritrovato un Brahim Diaz straordinario. Il Milan ha un grande talento come Leao: è da picchiare, a volte. Se fosse con me, lo picchierei tutti i giorni. Ha qualità ma ancora troppo discontinuo”.

I problemi nel calcio italiano: “Quello che manca, per me, è negli stadi, nell’ambiente. C’è abbastanza da svecchiare. E non si sono fuoriclasse, a parte Donnarumma in porta. Sto parlando di una generazione simile a quella di Pirlo, Totti, Del Piero”.

Le difficoltà del figlio nell’ottenere un patentino: “Davide, che lavora con me da quando aveva 23 anni e adesso ne ha 34, per prendere il patentino UEFA ha dovuto frequentare il corso in Galles, non avendo i requisiti in Italia“.

Foto: twitter Real Madrid