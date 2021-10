Ancelotti: “Le squadre di De Zerbi giocano sempre con una chiara identità. Sarà una sfida difficile”

Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions contro lo Shakhtar. Ecco le sue parole: “Ho visto ottime cose nell’ultimo allenamento, siamo motivati e abbiamo lavorato sugli errori fatti nelle ultime partite. Sarà una sfida difficile contro un avversario che gioca bene e farà di tutto per vincere. De Zerbi lo conosco molto bene, è un amico. Siamo di generazioni diverse, ma le sue squadre giocano con una chiara identità. Lo Shakhtar gioca molto bene, così come giocava bene il Sassuolo”.