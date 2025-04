Ancelotti: “L’Arsenal ha meritato di passare il turno. Futuro? Ho altro a cui pensare”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato a Sky dopo la sconfitta contro l’Arsenal e l’addio alla Champions.

Queste le sue parole: “La partita l’abbiamo fatta anche bene, ci sono state molte interruzioni. Serviva un momento e quel rigore che non ci hanno dato poteva esserlo. Però l’Arsenal ha meritato di passare il turno”.

Cosa non ha funzionato nel piano partita?

“Ci abbiamo provato ma recuperare era difficile, l’Arsenal era molto ben organizzata. Bisogna anche accettare la parte triste del calcio, perché la stagione continua. In questa competizione abbiamo avuto molte soddisfazioni, quest’anno non è andata bene. C’è stato un cammino molto tortuoso fino a qui, abbiamo trovato una squadra contro che è stata migliore di noi”.

Sul suo futuro sono già scattate molte voci.

“Niente di nuovo. Domenica abbiamo un’altra partita, tra 10 giorni la finale di Coppa del Re, il Mondiale per Club in estate e siamo in lotta per campionato. Ho tante cose a cui dover pensare piuttosto che a queste sottigliezze”.

